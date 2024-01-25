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Запад готов отправить на Украину истребители F-16. Однако инфраструктура украинских аэродромов до сих пор не подготовлена к приему и хранению этих боевых самолетов, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат.

В телемарафоне, который идет по всем каналам с 24 февраля 2022 года, Игнат заявил, что F-16 представляют собой авиационные комплексы. Поэтому и к их размещению, и к применению в ходе боевых действий важно задействовать комплексный подход. Но говорить о готовности инфраструктуры, пилотов, инженеров, механиков к приему самолетов пока рано.

Напомним, что пилотов для F-16 обучали в Великобритании, Нидерландах, Швеции, США и в других странах. Но велась ли подготовка аэродромов к размещению самолетов, а также специалистов, способных осуществлять ремонт и обслуживание истребителей, не известно.