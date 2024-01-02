Вупи Голдберг была ошарашена, узнав о своем генетическом двоюродном брате

«Он что – мой кузен!?», – такой была реакция киноактрисы на результаты ДНК-анализа, озвученные во вторник (2 января) в эпизоде ​​«The View». Источник: People.

Для звезды «Привидения» 2024-й начался с шока. Она потеряла дар речи, услышав, что, согласно новому исследованию ДНК, она и экс-звезда НФЛ Тони Гонсалес действительно являются двоюродными родственниками.

Это открытие сделал Генри Луис Гейтс-младший, историк и ведущий многолетнего телешоу «В поисках своих корней», транслируемого американской телесетью PBS. В этом телепроекте Гейтс работает с экспертами-исследователями в области генеалогии и истории, чтобы рассказывать гостям шоу об их предках.

Генетическая родня

Голдберг ранее уже появилась в этом шоу, в рамках проекта «Жизни афроамериканцев». Но спустя десять лет после этого Гейтс-младший обнаружил связь голливудской актрисы с экс-игроком в регби.

«В первом проекте я общался с несколько чернокожими знаменитостями, включая Вупи, и в то время у нас не было сложных тестов по ДНК, которые мы сейчас используем», – объяснил Гейтс. «Все ли вы все знаете о своих двоюродных братьях по ДНК? У вас, Вупи, есть двоюродный брат, дорогая… Тони Гонсалес – ваш генетический двоюродный брат».

Услышав эти слова, Голдберг потеряла дар речи. «Мой двоюродный брат!?», – переспросила она, открыв рот и пытаясь вновь заговорить.

Однако ее соведущим на «The View» было что сказать, поскольку они жадно отреагировали на информацию о бывшем футбольном игроке, игравшей в НФЛ 17 сезонов и в настоящее время работающем футбольным аналитиком на «Prime Video».

«Он горяч!», – возликовала журналистка Санни Хостин, а телеведущая Сара Хэйнс пошутила: «Ух ты, я хочу прийти к тебе, Вупи, на семейный ужин».

«Они могли бы поцеловаться, будучи кузенами», – поддразнила соведующая «The View» Джой Бехар.

Гейтс-младший добавил: «Как насчет рождественского подарка [для двоюродного братика]?»

К концу эпизода Вупи Голдберг вернула себе самообладание. «Кузен Тони, обязательно зайди ко мне. И мы хотели бы видеть тебя здесь, в студии The View», – заявила она. «Тони Гонсалес, ну давай же!».

Голдберг – не первая американская знаменитость, узнавшая благодаря генеалогическому тестированию, что она связана родственными узами с другой звездой.

Так во время одного из эпизодов веб-шоу интернет-компании Ancestry «2 Lies & A Leaf» актриса Эшли Тисдейл узнала, что она и ее лучший друг Остин Батлер являются десятиюродными родственниками, родственные ветви которых однажды в прошлом разошлись.

«Неудивительно, что у нас такая связь!», – заявила 38-летняя Тисдейл, когда услышала эту новость. «Мы всегда ощущали, будто мы брат и сестра! Это безумие. Я буквально разрыдаюсь сейчас».