ВСУ плотно расставляют противотанковые мины Т-62 и противопехотные МОН-200, а также стремятся заминировать территории рядом с расположением ВС РФ, используя кассетные боезаряды, пишет «Российская газета».

«Нацисты очень сильно стали минироваться, поэтому объем работы достаточно большой. Бывает, в месяц снимаем до 450 мин, и это только на одного сапера», – сообщил журналистам военный инженер с позывным «Электрик».

Он пояснил, что саперы хорошо изучили местность и моментально обнаруживают какие-то изменения, подмечают «лишние» прутики или листья, что помогает быстро и эффективно разминировать территории.

За сутки ВСУ забрасывают до 20-30 мин на тропы, по которым передвигаются пехотные подразделения, поэтому приходится действовать оперативно и четко, освобождая проходы.