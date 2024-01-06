Знаменитая супермодель из России Наталья Водянова родилась и провела свое детство в Нижнем Новгороде. Девушка уехала из страны в 17 лет, заключив свой первый выгодный контракт. Модель поделилась воспоминаниями из своего детства, отметив, что были времена, когда ее семья находилась в состоянии полной нищеты. По ее словам, она помнит те сложные времена, напоминающие ей, что главные ценности в жизни – далеко не роскошь и деньги, а родные и близкие люди.

«Мне очень повезло, что я прошла сложный путь в своем детстве, потому что у меня есть закалка, которая сейчас мне дает чувство собственного достоинства — мне нечего терять, кроме своих близких и репутации», – поделилась Водянова.

По словам супермодели, ее детство действительно до сих пор имеет отражение в ее теперешней жизни. Она вспоминает, что чувствовала себя очень некомфортно и неловко, когда с позиции простушки она выросла до важной персоны в мире моды. Поэтому привыкнуть к новой жизни было достаточно сложно, ведь это отношение было противоположным тому, что она переживала в детстве.