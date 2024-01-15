На одном из полигонов на территории ДНР российские военные создали точную копию позиций ВСУ и проводили тренировки штурма Марьинки. Об этом рассказал агентству ТАСС командир штурмовой группы с позывным «Ялта».

Он пояснил, что подготовка к штурму одной из стратегических высот в Марьинке продолжалась около месяца. При этом была создана полная копия украинских позиций. Операторы БПЛА и разведчики выяснили, где находятся огневые рубежи противника, окопы, блиндажи, изучили рельеф местности, после чего бойцы приступили к созданию таких же укреплений на полигоне.

Благодаря этому был разработан четкий план, позволивший обмануть украинских боевиков и установить контроль над высотой. Это, в свою очередь, дало возможность ускорить продвижение войск и повысить эффективность наступления.