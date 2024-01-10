Младший лейтенант ВСУ Александр Заярнюк с позывным «Винница» ликвидирован российскими военными в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что офицер командовал диверсионно-разведывательной группой, напавшей на Белгородскую область.

Заярнюк участвовал в бою под Часовым Яром и получил серьезной ранение. Его доставили в госпиталь, однако спасти боевика не смогли.

«Скажу от себя, что имел честь под командованием Винницы многократно гулять по Белгородчине, штурмовать опорный пункт, вести разведку боем, удерживать позиции», — написал соратник Заярнюка, бывший боевик «Айдара» (экстремистская организация, запрещенная в России) Антон Парамбуль.

Также он рассказал, что вместе с ликвидированным офицером участвовал в боях у Серебрянского лесничества и в районе Артемовска.