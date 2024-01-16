74-летний народный артист Российской Федерации Евгений Герчаков был госпитализирован в одну из московских клиник. Как сообщают СМИ, артисту стало плохо нынешним утром.

Герчаков сразу вызвал скорую. Прибывшая бригада неотложки приняла решение экстренно госпитализировать актера. По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной ухудшения самочувствия звезды советского кино стало высокое давление.

На фоне слухов о своей госпитализации, Герчаков решил подтвердить, что пребывает в медучреждении.

«Да, я нахожусь в больнице», – ответил артист на звонок журналистов одного из российских изданий.

За свою актерскую карьеру Евгений Герчаков сыграл более чем в 50-ти картинах. Его самые известные работы: «Мама», «Ширли-мырли», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Вино из дуванчиков», «Графиня де Монсоро», «Бабушка легкого поведения». Актер до сих пор продолжает играть в театральных постановках и снимается в кино.