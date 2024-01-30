Довольно часто диетологи и другие специалисты по питанию при составлении рациона рекомендуют отказаться от большинства привычных каждому человеку продуктов. Однако такой подход к питанию не всегда оправдан. Врач Екатерина Волкова в своем Телеграм-канале объяснила, как правильно употреблять в пищу крупы, масло и фрукты с пользой для здоровья.

«Где правда? Сейчас одним продуктам приписывают чрезмерную пользу, а другие, напротив, необоснованно относят к разделу «вредных» рекомендуя минимизировать их в рационе. Например, сливочное масло. Да, это источник насыщенных жиров, кроме того – это молочный жир. Молоко тоже часто относят к «запрещенке». Но! Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе, для построения гормонов, упругости кожи, энергии, поддержки мембран клеток. Поэтому полностью отказываться от масла нет никакого смысла. 20-30 грамм принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82% жирности, топленому», – написала врач.

По словам Волковой, подобным образом приписывают вредные свойства и крупам. Например, многие диетологи считают гречку источником вредных углеводов, которые могут вызвать сахарный диабет.

«Крупы есть можно и нужно, потому что это сложные углеводы, которые дают нам энергию и дают возможность уровню сахара быть ровным. Просто нужно соблюдать правила: есть гречку в компании с клетчаткой, делать перерывы между едой, никаких покусочничеств, выбирать только цельнозерновые крупы», – объяснила Волкова.

При этом фрукты врач рекомендует употреблять только после основного приема пищи. В таком случае еда пойдет на пользу организму.