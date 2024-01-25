Руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», врач-онколог Александр Серяков раскрыл список продуктов, способных привести к развитию рака желудка. Среди факторов, влияющих на возникновение онкологических процессов в пищеварительных органах, специалист назвал неправильное питание и вредные привычки.

Наиболее опасными являются копченые мясные продукты, консервы с повышенным содержанием солей, овощи и фрукты, содержащие в себе нитраты, алкогольные напитки. К примеру, в копченых мясных продуктах и консервах присутствуют нитрозамины, акриламиды и пероксиды. Именно из-за них в клетках желудка происходят мутации и развиваются опухолевые процессы.

Также к развитию онкологии приводит и употребление алкогольных напитков. В них часто содержится метанол и этанол, повреждающие клетки желудка. В результате может начаться развитие онкологических процессов.

Кроме того, опасными являются различного рода соусы, к примеру, кетчуп и майонез. В этих продуктах содержаться консерванты, разъедающие стенки желудка и способствующие развитию опухолевых процессов.