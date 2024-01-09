Аллерголог Ирина Манина объяснила, кому следует быть крайне осторожным при употреблении кисломолочных продуктов. По словам специалиста, есть люди, не переносящие молочный сахар или лактозу. Конечно, такой вид аллергии не сильно распространен, однако в случае ее выявления, стоит отказаться о продуктов питания, содержащих любые молочные продукты.

По словам врача, в детском возрасте бывает непереносимость тех или иных видов продуктов, однако с возрастом это проходит. Однако есть люди с истинной аллергией.

«Те, у кого установлена истинная, то есть подтвержденная в кровотоке наличием антител к молочным продуктам, вот этим детям и взрослым опасно употреблять кисломолочные продукты», – пояснила доктор.

Если же у человека нет аллергии на молочные продукты, то их стоит употреблять без ограничений. Однако упор стоит делать не на количество съеденных кисломолочных продуктов, а на их качество. При покупке молочных продуктов стоит обращать внимание на их срок годности. Также лучше выбирать варианты без сахара, ароматизаторов и прочих добавок.