Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о проблемах со здоровьем у тех, кто отказывается от жирной пищи. По ее словам, недостаток жиров в организме не менее вреден, чем их избыток.

Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий объяснила, что для эффективного всасывания витаминов D, K, A и E и поддержаниях хорошего состояния клеточных мембран необходимы именно жиры. Поэтому ни в коем случае нельзя исключать из рациона сливочное масло и пить только обезжиренное молоко.

В противном случае значительно повышается риск недостаточности витаминов, ухудшения состояния кожи и серьезных гормональных нарушений.

Также важно употреблять ненасыщенные жиры омега-6 и омега-3, которые содержатся в морской рыбе, тофу, грецких орехах, арахисе и миндале, оливковом масле и авокадо. Они позволяют предупредить развитие сахарного диабета второго типа.

Основными признаками дефицита в организме жиров являются сухость кожи после умывания, выпадение волос, периодические суставные боли. Человек, которому не хватает жиров, быстро начинает чувствовать усталость и мерзнет даже в теплом помещении.