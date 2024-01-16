Американский лунный аппарат Peregrine, миссия которого была признана неудавшейся, на своем борту несет украинский флаг. Такую информацию сообщило издание «Страна.ua».

По словам автора материала, на Peregrine были различные грузы, но помимо них был Флаг Украины на металлической пластине, размещенной украино-британской компанией Spacebit.

Напомним, что исполнительным директором компании Astrobotic Джоном Торнтонфом было сообщено о неудавшейся миссии лунного аппарата Peregrine. Она должна завершиться 18 января. Джон Торнтонф отметил, что данная миссия является уроком, служащим для создания условий, чтобы следующая миссия на Луну «достигла мягкой посадки».

В компании Astrobotic сообщили о движении лунного аппарата Peregrine в сторону Земли. По достижении атмосферы он сгорит.

Напомним, лунный аппарат Peregrine осуществил старт 8 января на ракетном носителе Vulcan. Примерно через восемь часов после его запуска было сообщено о возникших проблемах. В частности, космическому кораблю не удалось принять стабильную ориентацию на Солнце.