Известная российская балерина Анастасия Волочкова регулярно попадает в скандалы. Недавно она вернулась в Москву с отдыха на Мальдивских островах. В аэропорту знаменитость встречала толпа журналистов. Однако Волочкову такое внимание вовсе не порадовало. Она очень резко отвечала на вопросы работников масс-медиа.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, журналисты заметили, что балерина была не в себе. По всей вероятности она была пьяна. Один из журналистов отметил, что Волочкову очень часто видят в нетрезвом состоянии. Он поинтересовался у балерины, не собирается ли она бросить употреблять спиртное.

Этот вопрос не на шутку разгневал Анастасию. Она ответила журналисту с использованием нецензурной лексики и, в окружении своей охраны, удалилась от прессы.

Ранее в Сети появилось видео, как Анастасия Волочкова танцевала вместе со своим коллегой Никитой Джигурдой. Во время танца шоумен снял с балерины брюки и прикоснулся к ее животу и груди. Такое поведение артистов очень возмутило интернет-пользователей, поэтому они массово подвергли критике данную видеозапись.