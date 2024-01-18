Анастасия Волочкова рассказала, что получила поддержку от своей дочери и матери после появления в Сети скандального видео с Никитой Джигурдой. Такое заявление балерина сделала во время пресс-конференции в Москве.

«Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: “Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет”», – заявила Волочкова.

Также балерина отметила, что ее мать очень устала от огромного количества «кошмара», льющегося на ее плечи.

В Сети была опубликована видеозапись, на которой Анастасия Волочкова и Никита Джигурда танцуют вместе. Балерина была практически раздета – на ней был лишь бюстгальтер и брюки, которые в процессе танца Никита Джигурда снял с нее. После этого, он начал прикасаться к интимным местам Анастасии.

Это видео набрало огромное количество просмотров и репостов в социальных сетях. Пользователи были сильно возмущены таким поведением звезд. Многие заявили о неприемлемости такого поведения.