Известная российская балерина Анастасия Волочкова давно дружит с певцом Прохором Шаляпиным. Они достаточно тесно общаются и нередко проводят вместе свободное время. Новый год знаменитости встретили в компании общих друзей. После вечеринки Прохор приехал к Волочковой домой. Видеозапись посиделок в доме балерины артисты опубликовали в своих соцсетях.

На видео Прохор и Анастасия сидели на диване. Балерина была одета в черное мини-платье, напоминающее балетную пачку. Она рассказала, что на новогодней вечеринке съела только два перепелиных яйца и черную икру. Но сейчас наверстала упущенное дома блюдами, приготовленными ее помощницей Лолой. Прохор отметил, что у Волочковой излишне худые ноги, напоминающие 14-летнего подростка.

«Ты с этими ногами просто как 14-летний подросток! Ну ножки-спички! А я вот люблю поесть», – сказал Шаляпин, трогая Волочкову за ногу.

Артистка наигранно сделала обиженное лицо и сказала: