Автор телеграм-канала «Русский инженер» Александр Васильев прокомментировал высказывания представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого о модернизированных ракетах Х-101. Эксперт заметил, что в Киеве признали уникальные особенности этих боезарядов.

По словам Васильева, после модернизации ракеты Х-101 получили тепловые ловушки и активные комплексы РЭБ, которые позволяют вводить в заблуждение украинскую противовоздушную оборону.

РЭБ используется для отражения сигнала радара. После столкновения с ней радиолокационная станция украинских ВС меняет частоту и предпринимает новую попытку идентифицировать цель. Однако установка радиоэлектронной борьбы тоже перестраивается.

Тепловые ловушки отвлекают внимание зенитных ракет на себя. Также в следующих модернизациях могут быть использованы дипольные отражатели, которые смогут дезориентировать операторов систем противовоздушной обороны Украины.

Все подобные компоненты активной защиты существенно повышают живучесть ракеты и обеспечивают ее точное попадание по цели.