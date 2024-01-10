Американские корабли могут нанести удары по территории России с Индийского и Тихого океанов, рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко. Он отметил, что ПВО РФ не может обеспечить максимально надежную защиту с этих направлений.

Аналитик объяснил, что российская ПВО не является сплошной, она обеспечивает защиту стратегически важных объектов.

«А они могут подойти и со стороны Тихого океана, и с Северной Атлантики, и со стороны Индийского океана, смотря какие «Томагавки» у них буду на вооружении. Мы не защищены на 100%», —заявил эксперт.

Также он отметил, что для решения проблемы нужно строить больше кораблей, но при этом помнить об экономике, так как чрезмерные затраты на оборону могут негативно сказаться на ней.

Также Тимошенко назвал самыми опасными кораблями ВМС США эсминцы. Их в распоряжении Вашингтона не менее 60 единиц. У России же подобного количества эсминцев нет.