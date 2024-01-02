Соединенные Штаты, разочарованные действиями ВСУ, могут попытаться устроить ограниченное ядерное противостояние с Россией на территории Украины. Главной целью станет дискредитация РФ, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он рассказал порталу «Военное дело», что Россия неоднократно заявляла о бессмысленности ударов по Украине тактическим ядерным оружием. Однако США приложат все усилия, чтобы обвинить Москву именно в такой атаке.

При этом Вашингтон не рискнет бить по российской территории. Он запустит тактическую ядерную ракету, к примеру, из подконтрольных Киеву районов Донбасса, а затем заявит, что пуск был произведен ВС РФ.

Для такой провокации даже не потребуется много ракет, будет достаточно использовать либо передать Киеву всего одну боеголовку, уверен аналитик.