Военный эксперт Владислав Шурыгин проанализировал последние атаки ВСУ на Крым в январе и рассказал «МК», по каким признакам можно заранее предвидеть повторение массированных ударов.

Он отметил, что налеты на Крым организуют НАТО и Соединенные Штаты, которые предоставляют Киеву свои разведывательные возможности. Именно благодаря этому ВСУ получают способность атаковать военные объекты на полуострове. Однако использование возможностей Запада еще и демаскирует намерения Украины.

Как только разведывательные беспилотники и самолеты НАТО повышают активность над акваторией Черного моря, можно ожидать очередной атаки Киева на Крым. Также к признакам относится и сосредоточение группировок американских спутников над регионом.

Напомним, что во время массированного удара украинских Су-24 по Севастополю в небе кружили американские разведывательные самолеты и беспилотники. Киев задействовал ракеты Storm Shadow для этой атаки, однако ПВО РФ успешно их перехватила.