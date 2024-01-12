Российские ВС в зоне проведения СВО уничтожили американские ракеты MALD, полученные Украиной от США. Военный эксперт Литовкин рассказал «Пятому каналу», что представляет из себя это вооружение.

MALD – это авиационная ракета, однако она является ложной целью. Противник сперва выпускает такие боезаряды, чтобы отвлечь на них внимание средств противовоздушной обороны. А затем наносит удар обычной ракетой.

По мнению аналитика, перехват боезарядов MALD вполне может принести пользу российским военным. Они изучат их и получат всю необходимую информацию, чтобы отличать эти ракеты от обычных. Это позволит не тратить напрасно зенитные боезаряды и не отвлекаться от реальных воздушных целей.