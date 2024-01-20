Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал испытания Северной Кореей подводного ядерного оружия, а также отметил, что его более совершенным аналогом являются российские беспилотные аппараты «Посейдон».

Ядерные торпеды широко разрабатывались еще в Советском Союзе. Они должны были применяться против крупных флотских соединений. Заряд просто запускался в сторону противника и уничтожал его мощным ядерным взрывом. Поэтому ничего нового КНДР не изобрела, пояснил Леонков в интервью «Ленте.ру».

Россия после экспериментов с такими торпедами начала разрабатывать другое вооружение – крылатые и баллистические, а также противокорабельные ракеты, которые могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. КНДР же выбрала свой путь, продолжая разработку подводного оружия.

У России оно тоже имеется – это подводный беспилотник «Посейдон» с ядерным реактором. Однако это оружие возмездия, «торпеда судного дня», которая будет использована лишь в ходе глобального противостояния.