Ракета, сбившая транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, была запущена в сторону аэропорта в Белгороде. Речь идет о самонаводящемся зенитном боеприпасе одного из западных комплексов ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Не исключено, что по самолету попала ракета американского ЗРК Patriot, имеющегося на вооружении у ВСУ. Активно самонаводящийся боеприпас выпустили в тот момент, когда транспортник готовился к посадке в белгородском аэропорту.

Еще одна версия аналитика – удар по самолету из немецкого зенитного-ракетного комплекса Iris-T, который также использует подобные ракеты. В отличие от Patriot эти системы ПВО мобильны и могут перемещаться с одной позиции на другую без длительного развертывания.

При этом Леонков отметил, что речь идет только о предположениях. Сейчас продолжается расследование террористической атаки Киева, которое расставит все по местам.

Напомним, в Ил-76 летели 65 военнопленных ВСУ. Все они погибли вместе с 9 участниками экипажа.