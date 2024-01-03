Даже если Германия примет решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, он не сможет сразу начать их применять для ударов по территории РФ. Все дело в том, что в распоряжении ВСУ нет носителей для этих ракет, рассказал порталу NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Ракеты Taurus разработаны для применения с самолетов, однако у Киева их практически нет. Истребители МиГ-29 почти полностью уничтожены. Да и сложно сказать, имеется ли возможность переделать эти самолеты под натовские боезаряды.

Они разрабатывались скорее всего для европейских истребителей Eurofighter, речи о передачи которых Украине не было. Также США и НАТО не особо торопятся передавать Киеву самолеты F-16, которые также могли бы использовать ракеты Taurus.

Леонков уверен, что как только Киев сможет задействовать эти немецкие боезаряды, он организует очередной теракт с ударом по гражданским объектам на территории России. Однако ПВО РФ способна перехватывать такие ракеты.