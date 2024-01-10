Террористические удары Киева по Белгороду дают оппозиционным силам на Западе новые козыри. Военный эксперт Николай Костикин уверен, что в Европе и даже в США уже сейчас началась подготовка общественного мнения к перемирию между Россией и Украиной.

В Европе многие политики называют агрессивное поведение Киева и его удары по мирному населению Белгорода актом безжалостного отчаяния. Украинские власти отлично понимают, что уже не могут вести эффективные боевые действия и поэтому привлекают внимание Запада единственным, что умеют – терроризмом. Это совсем не нравится оппозиционным силам в ЕС.

«В европейском обществе нарастают оппозиционные настроения. Агрессивные действия Украины дают козырь оппозиции», — заявил аналитик в интервью RuNews24.

Ранее французский телеканал LCI сообщил, что если ВСУ продолжают обстреливать гражданское население в том же духе, то рискуют потерять поддержку Запада, не одобряющего подобные действия.