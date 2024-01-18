Американские оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) могут успешно перехватывать российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3». Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Редактор издания «Национальная оборона» объяснил, что последняя модификация «Бука» способна справляться с уничтожением баллистических ракет тактического класса. Именно в их число входят разработанные в США боезаряды ATACMS.

«Бук-М3» уже выпускается серийно, но необходимо существенно увеличить объем их производства, уверен Коротченко. Это позволит обеспечить защиту мирных городов России, прикрыть от вражеских ракет объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры, а также задействовать эффективные комплексы ПВО непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.