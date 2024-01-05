Запад существенно расширит разнообразие поставляемых на Украину вооружений в 2024 года. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что Киев скорее всего получит американские ракеты ATACMS увеличенной дальности, немецкие боезаряды Taurus и истребители F-16.

Вопрос с этими поставками практически уже решен. Кроме того, Запад приложит усилия для укрепления противовоздушной обороны. Скорее всего, для этого будут поставляться зенитно-ракетные комплексы Patriot и боеприпасы к ним.

Кнутов также отметил, что ВСУ получат американские танки M60 и M48, которые хотя и устарели, но вполне подойдут для утилизации в бою, французские САУ Caesar и дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также Киев намерен развивать производство беспилотников и боеприпасов на своей территории.