Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру» о двух крупных конфликтах, которые могут начаться в 2024 году.

Первый из них может стать продолжением нынешнего противостояния в Газе и перерасти в крупный вооруженный конфликт, если арабские страны решат все же объединиться против Израиля. Сейчас они не делают это только из-за сдерживания со стороны Соединенных Штатов, но если Тель-Авив не прекратит действовать чрезмерно агрессивно и не ослабит давление, арабский мир может вступить в противостояние.

Начало второго конфликта во многом зависит от исхода выборов на Тайване. Если новый глава островного государства выступит за провозглашение независимости от Китая, избежать серьезного противостояния будет чрезвычайно сложно, уверен аналитик.