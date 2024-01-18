Гибридная система ПВО Украины, которую Запад слепил из того, что было, далеко не так эффективна, как заявляет Киев. Особенности впервые использованных ВСУ комплексов назвал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что сочетание западных и советских компонентов в этих системах ПВО придумано совсем не от хорошей жизни. У Киева просто заканчиваются ракеты производства СССР, а заменить их нечем, так как зенитные боезаряды остались только в России. Поэтому американские конструкторы придумали своеобразные «танцы с бубном», пытаясь приспособить свои ракеты к советским направляющим.

«Всякий гибрид — это не есть хорошо с точки зрения эффективности для той же противовоздушной обороны. (…) Я думаю, это их не спасет от наших ударов», – заявил аналитик.

Также он добавил, что и брянские партизаны во времена Великой Отечественной ухитрялись снимать авиационные пушки и использовать для стрельбы с повозок. Но это не означало, что они превращались в качественное и эффективное вооружение. То же самое и с гибридной украинской ПВО, которая из-за использования принципиально разных технологических решений однозначно потеряет в точности.