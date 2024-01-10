Самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» стали самыми ожидаемыми боевыми системами в зоне проведения специальной военной операции. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал порталу News.ru, что эти САУ помогут решить те проблемы, которые сегодня еще остались в контрбатарейной борьбе.

Аналитик уверен, что «Коалиция-СВ» совсем скоро появится в зоне СВО и сможет уничтожать американские РСЗО HIMARS, имеющиеся в распоряжении ВСУ.

Ранее стало известно, что 152-миллиметровая артиллерийская установка «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания, продемонстрировала соответствие всех параметров заявленным производителем характеристикам и отправилась в серийное производство. Поэтому совсем скоро ожидаем поступления этих боевых систем на линию соприкосновения.

Дандыкин также отметил, что российские ВС должны минимизировать вероятность получения Киевом истребителей F-16 американского производства.