Ранее в издании The Telegraph, а затем и в украинских СМИ появились прогнозы возможного наступления ВС РФ на Харьков и Купянск. Британские журналисты даже назвали дату – 15 января. Однако военный эксперт Геннадий Алехин уверен, что подобные предсказания – это всего лишь «гадание на кофейной гуще».

В интервью «Аргументам и фактам» он пояснил, что Россия не станет штурмовать мегаполисы вроде Харькова. Подобное наступление приведет к огромным потерям с одной и другой стороны, поэтому задачей ВС РФ является лишь создание так называемой «санитарной зоны».

То есть, ВСУ нужно отодвинуть таким образом, чтобы не позволять проводить террористические атаки на Белгород. Сейчас украинские войска готовятся к обороне областного центра, но их необходимо вытеснить к харьковской окружной дороге.

При этом сложится уникальная ситуация. Если ВС РФ справятся с этой задачей, им даже не придется штурмовать Харьков. Город окажется полностью заблокирован и ВСУ придется сдавать его без боя.