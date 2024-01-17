В самом центре населенного пункта Крынки Херсонской области установлен флаг России. Украинские военные, которые несколько месяцев подряд совершенно бессмысленно удерживали этот «плацдарм», были вынуждены его оставить.

Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале написал, что флаг РФ в Крынках водрузили военнослужащие 2-й роты 810-го десантно-штурмового батальона.

Он не привел каких-либо подробностей, но можно предположить, что совсем скоро они появятся в Сети. Минобороны официально информацию о вытеснении ВСУ из Крынок не озвучивало.

Напомним, Киев намеревался сделать в Крынках плацдарм, однако населенный пункт оказался под огневым контролем ВС РФ. Украинская армия понесла там огромные потери, хотя никакого практического смысла в удержании села не было.