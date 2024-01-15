В телеграм-канале Mash появилось видео (18+) дуэли российского военнослужащего с вражеским беспилотным аппаратом. Боец 1-го донецкого армейского корпуса в зоне проведения специальной военной операции мастерски увел дрон-камикадзе от своих сослуживцев.

Он выманил БПЛА на себя, дождался, пока тот начнет заход на цель и в самый последний момент достаточно эффектно увернулся от удара. В результате противник бездарно использовал барражирующий боеприпас.

На видео слышно, как бойцы восхищаются подвигом товарища.

Ранее подобная ситуация произошла с санитарной машиной, водитель которой резко затормозил перед атакующим автомобиль дроном ВСУ, а затем рванулся вперед, преодолевая пламя взорвавшегося БПЛА.