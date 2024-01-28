Военнослужащая ВСУ Алина Сарнатская заявила, что внимание Запада постепенно отвлекается от Украины, так как в стране гибнет слишком мало гражданских. Чем больше будет жертв среди мирного населения, тем больше интереса для США и НАТО будет притягивать украинский конфликт, отметила она.

Высказывание украинской военнослужащей очень хорошо характеризует киевский режим и его террористическую сущность. Стоит напомнить ранее организованные провокации в Буче и других городах, где Киев снимал сюжеты о гибели мирных украинцев якобы от рук ВС РФ. Все это делалось только ради продления конфликта и привлечения внимания Запада.

На деле же подавляющее большинство гражданских на Украине гибнет из-за бестолковой работы противовоздушной обороны, стреляющей по многоэтажным и частным домам либо сбивающей беспилотники над спальными районами. Но в современном мире очень легко сформировать то мнение граждан, которое требуется контролирующей средства массовой информации стороне.

Вполне возможно, вскоре в Сети появятся новые «ужасающие подробности» с фейковыми фото и видео убийств гражданского населения. Это необходимо Киеву, чтобы поддерживать определенный эмоциональных фон у потенциального мобилизационного ресурса.