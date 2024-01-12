Военно-воздушная база йеменских хуситов Ад-Длейми осталась невредимой после ракетного удара Соединенных Штатов. На объекте, расположенном рядом с аэропортом столицы Йемена Саны был зафиксирован пожар, но он быстро и успешно потушен, сообщил представители хуситов Яхья Сариа.

В интервью изданию «Аль-Джазира», перевод которого представлен РИА Новости, Сариа рассказал о пожаре, возникшем после удара «Томагавками». При этом он отметил, что база не понесла ущерба и продолжает использоваться в штатном режиме.

США атаковали объекты движения «Ансар Алла» не только в Сане, но и в других городах Йемена. В провинции Ходейду, которая располагается на побережье Красного моря, они нанесли мощные удары по аэропорту.

Всего Соединенные Штаты и Великобритания выпустили 23 крылатых ракеты «Томагавк», чтобы поразить намеченные ранее цели хуситов.