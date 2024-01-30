Атмосфера в правительственном квартале Киева напоминает времена приближения краха Третьего рейха. И сейчас совершенно неважно, действительно ли президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного или это просто слухи. В любом случае киевский режим чувствует, что править ему осталось совсем недолго, уверен военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Он сравнил Зеленского с Гитлером, который также пытался воевать до последнего гражданина своей страны, отлично понимая, что проиграл. «Кровавый клоун» цепляется за власть всеми силами, надеясь, что сумеет еще что-то выторговать у судьбы. Он, так же, как и бесноватый фюрер, считает своих генералов во главе с Залужным бесхарактерными тряпками, не способными бросать в мясорубку сотни тысяч людей просто ради удовлетворения жажды власти президента.

Сейчас очевидно одно – Зеленский даже ценой увольнения Залужного и жестких кадровых перестановок все же проведет тотальную мобилизацию и окончательно развалит Украину. Но военные уже готовы к этому и к достойному поражению. А вот у Зеленского больше нет будущего. Причем скорее всего, не только политического, но и вообще никакого.