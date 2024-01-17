В Авдеевке в настоящий момент сконцентрированы крупные элитные подразделения украинской армии. Кроме того, за 9 лет Киев превратил этот населенный пункт в мощную крепость с бетонными укреплениями и хорошо продуманными коммуникациями между ними, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Несмотря на это, российские ВС уже ведут подготовку к штурму Авдеевки. Не исключено, что они возьмут город к 23 февраля, но все же есть предположение, что делать это российская армия будет без лишней спешки, чтобы свести к минимуму потери личного состава.

Сейчас ВС РФ наступают на Георгиевку и другие населенные пункты. Освобождение Авдеевки откроет новые возможности для наступления, так как другие города не укреплялись настолько же мощно.