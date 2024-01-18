ВС РФ установили в Крынках Херсонской области российских флаг и продолжают успешно продвигаться вперед в этом населенном пункте, рассказал порталу «Военное дело» журналист Евгений Лисицын.

По словам военного корреспондента, Киев столкнулся с логистическими проблемами из-за ухудшения погоды. Именно это стало главной причиной провала его затеи с «плацдармом» в Крынках. Российские подразделения прорвали оборону и дошли до центра населенного пункта.

Также Лисицын рассказал, что происходит на территории ДНР. Там ВС РФ взяли под контроль хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ рядом с Богдановкой под Артемовском. Теперь до стратегически важного водораздела им остается пройти всего 2 километра.

На Донецком направлении ВС РФ продвигаются по направлению к населенному пункту Водяное, а также наступают на балку Солоненька и на позиции ВСУ в лесополосе.