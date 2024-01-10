Украинские ВС под Артемовском, в Авдеевке и в районе Марьинки ушли в глухую оборону и заняли выжидательную позицию. Они все еще надеются контратаковать и отбить утраченные территории, считает военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что говорить о потере морального духа ВСУ и их слабости пока рано.

«Они как боксер, который во время боя начинает понимать, что проигрывает по очкам и уходит в глухую оборону, пытаясь поймать соперника на контратаках. То есть они сейчас будут сидеть и ждать, где мы пойдем, и будут пытаться нанести нам как можно больше урона», – пояснил военкор.

Он отметил также, что российские ВС пытаются вытеснить противника с позиций, они штурмуют вражеские фортификации. Украинские же военные отчаянно отбиваются, стремясь получить хотя бы минимальный шанс на контратаку.