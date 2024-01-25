Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), устроившая теракт в питерском кафе и убившая военного корреспондента Владлена Татарского, должна была получить не 27, а 35 лет колонии строгого режима. Такое заявление сделал военкор Александр Коц.

Он отметил, что она является предательницей родины, так как хорошо знала, что работает на украинские спецслужбы, осознавала, к чему приведет взрыв в кафе, понимала, что выполняет приказы врагов России. Пожизненное заключение для женщин не предусмотрено, но 35 лет было бы вполне справедливым наказанием для Треповой, уверен военкор.

Напомним, Трепова на мероприятии военного корреспондента Владлена Татарского подарила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Террористка быстро ушла из здания, после чего прогремел взрыв. Татарский погиб на месте, так как находился ближе всех к статуэтке.