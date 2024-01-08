ВС РФ в ходе ударов по военным объектам Украины значительно «проредили» и истощили украинскую ПВО. Теперь она не в состоянии справляться даже с относительно слабыми атаками, рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

Официальный Киев заявил, что утром 8 января противовоздушная оборона сбила 31 ракету. Всего же был выпущен 51 боезаряд, поэтому 20 из них успешно достигли цели. И это даже в том случае, если не учитывать традиционные «приукрашивания» Воздушными силами Украины работу своей ПВО.

Военкор резонно поинтересовался, почему так слабо отработали зенитно-ракетные комплексы и куда делись зенитные ракеты, о нехватке которых заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. И сам же ответил, что скорее всего, ПВО Украины истощена и уже не может отражать массированные атаки.

Напомним, Игнат также заявлял, что у Киева слишком мало зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем, из-за чего ракеты ВС РФ способны долетать до Западной Украины.