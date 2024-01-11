Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видеозапись удара ВС РФ по Харькову в ночь на 11 января. Он отметил, что киевский режим уже заявляет о поражении гражданского объекта, но в очередной раз лжет.

Так, Олег Синегуб, возглавляющий Областную военную администрацию, заявил, что удар пришелся по гостинице «Парк Отель», где якобы пострадали иностранные журналисты. Военкор отмечает, что иностранцы там действительно находились. Но совсем не представители СМИ, а наемники.

О том, что «Парк Отель» является пунктом размещения наемников, известно было достаточно давно. Поэтому пока Киев будет в очередной раз врать об ударе по мирному объекту, в разные концы планеты полетят некрологи, подтверждающие ликвидацию боевиков из Польши, Колумбии, Великобритании и других стран. Украинские власти сами придумают, на каком направлении «героически погибли» эти солдаты удачи.