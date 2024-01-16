Пилот российского Ил-22 совершил подвиг, сумев добраться до Анапы и посадить воздушную машину. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок, опубликовавший фото самолета.

На снимках можно разглядеть несколько повреждений в задней части фюзеляжа. Вполне вероятно, что противнику удалось повредить рули и киль самолета. Однако он все же уцелел после удара противника.

«Если сказать, что экипаж Ил-22 — настоящие герои, это значит ничего не сказать», – написал телеграм-канал Fighterbomber.

Официальной информации об Ил-22 пока нет. Известно, что самолет мог использоваться в качестве воздушного командного пункта либо станции радиоэлектронной борьбы. Также не установлено, сколько человек было на борту и пострадал ли кто-то в результате вражеской атаки.