Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал недавний инцидент на блокпосту в Мелитополе. Он отметил, что обнаглевших представителей некоторых структур нужно нещадно наказывать за подобные действия.

Напомним, чеченские бойцы на автомобиле Mercedes остановились по требованию военных на блокпосту. Те проверили документы, но внезапно обратили внимание на неподходящую дату на бумагах. Начался конфликт, который чуть не привет к перестрелке.

По мнению военкора, вина лежит на проверяющих. Его позицию поддержал и Александр Коц, отметивший, что в подобные ситуации могут попадать не только чеченские бойцы, но и кто угодно. Военнослужащим, которые едут с фронта после тяжелых боев, совсем не нравится, когда во время проверок их «кошмарят уставщиной».

«Это не в оправдание фигурантов мелитопольского скандала. Или какого бы то ни было ещё. Рамсить на блокпостах нехорошо. И уж тем более наставлять друг на друга оружие. Но в такой наэлектризованной атмосфере это периодически случается», – пояснил Коц.