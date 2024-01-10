Появление в зоне СВО модернизированных дронов-камикадзе «Куб» демонстрирует высокий уровень развития российской оборонной промышленности, рассказал «Пятому каналу» военный аналитик Вадим Мингалев.

Он пояснил, что на Западе и в Киеве уже забеспокоились из-за новой разработки, способной превратиться в «ночной кошмар» для ВСУ. Дроны от концерна «Калашников» обладают увеличенной дальностью, несут мощную боевую часть, опасную не только для живой силы, но и для бронированной техники противника.

Кроме того, к преимуществам беспилотников относятся высокая точность, позволяющая с вероятностью в 99 процентов поразить даже небольшую цель. То есть они могут использоваться для ударов как по крупным скоплениям личного состава ВСУ, так и по небольшим группам.