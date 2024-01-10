В ночь на 10 января ВС РФ нанесли серию ударов по Харькову, причем одной из ключевых целей стал местный авиационный завод. Об этом рассказал портал «Военное обозрение».

Киев несколько лет назад переоборудовал авиазавод в Харькове под производство ракет, поэтому поражение этого объекта в очередной раз лишило Украину способности изготавливать боеприпасы.

Кроме того, рядом с аэродромом Харьков-Северный были уничтожены складские комплексы, на которых хранилась готовая продукция предприятия и производственное оборудование.

В Купянске ВС РФ ударили по пункту размещения личного состава ВСУ. Отмечается, что на днях именно на этом объекте побывали главком ВСУ Валерий Залужный, а также командующий Сухопутными силами Александр Сырский.