В ночь на 25 января в Одессе дрон-камикадзе попал по промышленному объекту. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что предприятие поражено во время воздушной тревоги, объявленной на всей территории региона, передает “Пятый канал”.

«В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект», – сообщил Кипер в своем телеграм-канале.

Тревога ночью объявлялась не только в Одесской, но еще и в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал отбоя прозвучал в 2:10 по Московскому времени.

Помимо серии взрывов в Одессе, один из которых поразил промышленное предприятие, грохотало также в Харькове.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют предприятия, которые используются для нужд ВСУ – сборки БПЛА, производства боеприпасов и других целей.