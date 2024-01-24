Вчерашний удар по Харькову был нанесен в тот момент, когда представители французского Минобороны намеревались забрать идентифицированные тела наемников. Некоторые представители ведомства получили ранения, рассказал Telegram-канал «Иди и смотри».

Кроме того, в Киевском районе Харькова под удар попали польские, британские и американские «солдаты удачи».

Напомним, об уничтожении пункта размещения французских наемников стало известно несколько дней назад. Официальный Париж сперва открещивался от них, заявляя, что граждане страны не воюют на Украине и не собираются этого делать. Однако после получения неопровержимых доказательств французские изменили риторику и отметили, что не могут запретить наемникам ездить в зону СВО.