Франция – развитая европейская страна, которая гарантирует своим резидентам высокий уровень жизни, отличную безопасность, качественное образование и медицину. Именно благодаря этому она занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Оформить ВНЖ Франции для финансово независимых лиц можно на упрощенных условиях и с предоставлением минимального пакета документов. Временный вид на жительство позволяет находиться в стране не меньше 183 дней ежегодно. После 5 лет постоянного проживания во Франции владелец ВНЖ может подавать заявку на оформление ПМЖ и второго гражданства. Программа является одной из самых выгодных и перспективных на сегодняшний день. О том, что она собой представляет, какие особенности имеет, читайте в обзоре.

Особенности ВНЖ Франции для ФНЛ

Наличие временного вида на жительство позволяет иностранным гражданам находиться в стране любое время, получать качественное медицинское обслуживание и рассчитывать на высокий уровень образования, другие привилегии. Доступны путешествия по странам Шенгена, что является настоящим спасением для россиян в условиях санкций и невозможности оформления туристических виз во многие европейские страны. Также владелец ВНЖ может продавать и покупать недвижимость, пользоваться банковскими услугами. Впоследствии доступна подача заявления на воссоединение с семьей – и паспорта страны получают несовершеннолетние дети или родители старше 65 лет.

Условия оформления визы во Францию для ФНЛ:

Срок действия разрешения составляет 1 год (в статусе гостя). Есть возможность продления.

Нет необходимости предоставлять данные о месте работы – уровень благосостояния подтверждается выписками с банковского счета заявителя.

Финансово независимые лица не сдают экзамены на знание языка для повседневного общения.

Стоимость приобретенной недвижимости роли не играет.

Карта Visiteur не предусматривает возможность трудоустройства в стране с получением доходов – в виде зарплаты, прибыли от собственного бизнеса либо дивидендов. Иностранцы, которые находятся на основании статуса финансовой независимости во Франции, должны платить налог на недвижимость.

Цена вопроса

Виза для финансово независимых во Францию оформляется в течение 4 месяцев при условии наличия полного пакета бумаг. Нерезидент во время оформления карты Визитера должен оплатить следующие взносы:

консульский бюджетный сбор на сумму 100 евро;

договор медицинского страхования 300 евро;

платеж в казну – 180 евро при оформлении и по 269 за каждое продление.

Сделать ВНЖ Франции ФНЛ может при покупке, аренде недвижимости, независимо от их цены – по закону ограничения не предусматриваются. Важный момент: служба миграции внимательно следит за обеспеченностью иностранных граждан, которые хотят сделать вид на жительство. На банковских счетах заявителя должно быть не менее 18 тыс. евро из расчета на каждого члена семьи – этой суммы для подтверждения состоятельности достаточно.

Все документы в миграционную службу подавать нужно на французском и английском языках – этого требуют текущие нормы.

Все плюсы ВНЖ для ФНЛ

Делая вид на жительство как финансово независимое лицо, заявитель получает:

Возможность путешествовать по миру без границ. Оформлять визу для каждого тура не требуется.

Запасной аэродром. С учетом нестабильной ситуации в России и в мире преимущества этой опции не стоит недооценивать.

Свободу выбора места проживания. В течение всего срока действия документа можно находиться на территории Франции либо другой страны ЕС.

Возможность оформления виз для всей семьи: детей, родителей и официальных супругов.

Водительские права стандарта ЕС. Спустя год после оформления визы можно делать удостоверение соответствующего образца.

Вопрос-ответ

Как сделать ВНЖ Франции финансово обеспеченному лицу? — Возможность доступна иностранным гражданам, которые покупают недвижимость на любую сумму, нерезидентам со стабильно высоким доходом. Сроки действия документа составляют 1 год, продлевать его можно неограниченное число раз.

На какие преимущества можно рассчитывать при оформлении ВНЖ для ФНЛ? — Главная привилегия, это отсутствие требований по знанию языка. Вид на жительство оформляется на основании статуса финансовой независимости в минимальные сроки, дополнительные подтверждения не нужны (кроме выписки со счета в банке).

Какие условия обязательны для претендента? — Подтверждение дохода и депонирование средств – основные этапы подготовки к подаче заявления на оформление ВНЖ для финансово независимого лица. Могут участвовать в программе инвесторы-предприниматели с собственным бизнесом на территории страны либо за ее пределами. Плюс потребуется минимум годовая аренда (заключенный договор) или титул.

Заключение

Для получения визы во Францию финансово независимое лицо должно быть старше 18 лет, иметь адекватную платежеспособность и безупречную репутацию. Отказы власти дают обычно при нехватке финансовых средств или проблемах с законом. Программа перспективная и выгодная, позволяет многим россиянам с достаточным уровнем дохода жить в Европе, в перспективе претендовать на оформление паспорта и без ограничений перемещаться по территории Шенгена. Компания iWorld готова проконсультировать по любым вопросам и помочь в оформлении документа с учетом личных обстоятельств.