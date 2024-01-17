Памятники на могилы бывают самые разные. Иногда такое обилие имеющихся моделей ставит заказчиков в тупик. Чтобы вам легче было выбрать подходящее изделие, мы написали для вас статью, в которой рассказали об основных видах надгробных памятников.
- Классические надгробия
Это наиболее распространенный вид, который обычно представляет собой вертикальную прямоугольную стелу. На таких памятниках обычно изображают портрет усопшего, его имя, даты жизни, эпитафию и символические изображения. Изготавливаются из натуральных материалов: гранита или мрамора.
- Скульптурные памятники
Они отличаются своей оригинальностью и красотой. Они могут быть необычной формы, а также содержать сложные скульптурные композиции. Чаще всего для их изготовления используют гранит и мрамор. Так как они позволяют создавать изделия необычных форм. При этом готовое надгробие будет прочным и прослужит долгие годы.
- Колонны и арки
Они представляют собой высокие колонны или арки, на которых изображают портрет и эпитафию усопшего. Колонны и арки обычно устанавливаются на больших могилах или на кладбищах с большим количеством памятников.
- Кресты
Это один из самых распространенных видов памятников на могилу. Подходит как для православных, так и для католиков. Они могут быть различных размеров и форм, а также изготовленными из разных материалов. Чаще всего кресты изготавливают из металла, но можно создать изделие из камня.
- Мемориальные комплексы
Это сложные архитектурные сооружения, которые включают в себя несколько элементов, таких как памятники, скульптуры, вазы, скамейки и другие элементы декора. Мемориальные комплексы из гранита будут сохранять свой внешний вид долгие годы.
- Горизонтальные
Они обычно используются для обозначения могил, где похоронены несколько человек, или для тех, кто предпочитает более простой и скромный дизайн. На поверхности могут быть выгравированы имена умерших, даты их жизни, эпитафии и другие декоративные элементы. Горизонтальные надгробия часто дешевле вертикальных, и они также требуют меньше ухода.
Все эти виды памятников имеют свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного вида зависит от предпочтений и возможностей заказчика. Если вы не знаете, какое надгробие вам нужно, то стоит обратиться к профессионалам. Они помогут выбрать подходящий вариант или создадут эксклюзивный вариант только для вас.