Памятники на могилы бывают самые разные. Иногда такое обилие имеющихся моделей ставит заказчиков в тупик. Чтобы вам легче было выбрать подходящее изделие, мы написали для вас статью, в которой рассказали об основных видах надгробных памятников.

Классические надгробия

Это наиболее распространенный вид, который обычно представляет собой вертикальную прямоугольную стелу. На таких памятниках обычно изображают портрет усопшего, его имя, даты жизни, эпитафию и символические изображения. Изготавливаются из натуральных материалов: гранита или мрамора.

Скульптурные памятники

Они отличаются своей оригинальностью и красотой. Они могут быть необычной формы, а также содержать сложные скульптурные композиции. Чаще всего для их изготовления используют гранит и мрамор. Так как они позволяют создавать изделия необычных форм. При этом готовое надгробие будет прочным и прослужит долгие годы.

Колонны и арки

Они представляют собой высокие колонны или арки, на которых изображают портрет и эпитафию усопшего. Колонны и арки обычно устанавливаются на больших могилах или на кладбищах с большим количеством памятников.

Кресты

Это один из самых распространенных видов памятников на могилу. Подходит как для православных, так и для католиков. Они могут быть различных размеров и форм, а также изготовленными из разных материалов. Чаще всего кресты изготавливают из металла, но можно создать изделие из камня.

Мемориальные комплексы

Это сложные архитектурные сооружения, которые включают в себя несколько элементов, таких как памятники, скульптуры, вазы, скамейки и другие элементы декора. Мемориальные комплексы из гранита будут сохранять свой внешний вид долгие годы.

Горизонтальные

Они обычно используются для обозначения могил, где похоронены несколько человек, или для тех, кто предпочитает более простой и скромный дизайн. На поверхности могут быть выгравированы имена умерших, даты их жизни, эпитафии и другие декоративные элементы. Горизонтальные надгробия часто дешевле вертикальных, и они также требуют меньше ухода.

Все эти виды памятников имеют свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного вида зависит от предпочтений и возможностей заказчика. Если вы не знаете, какое надгробие вам нужно, то стоит обратиться к профессионалам. Они помогут выбрать подходящий вариант или создадут эксклюзивный вариант только для вас.