Известная российская актриса Вера Сотникова впервые за долгое время вышла в свет. Артистка появилась на церемонии вручения премии «Золотой орел». Мероприятие состоялось по традиции на «Мосфильме» 26 января. На церемонии присутствовали практически все звезды отечественного кино.

Вместо привычного классического черного наряда, на этот раз Вера Сотникова выбрала брючный костюм белоснежного цвета, декорированный погонами из россыпи камней. Свой образ актриса дополнила стильными ботильонами и мини-сумкой золотистого цвета.

Несмотря на свой возраст, актриса выглядит очень хорошо. Она остается верной своему выбору прически. Огненно-рыжий цвет волос является «визитной карточкой» Веры Сотниковой.

Стоит отметить, что Вера Сотникова очень редко посещает светские мероприятия. Последний раз она была замечена на публике еще в июне 2022 года. Тогда актриса посетила премьеру фильма «Одна». А в этот раз Вера Сотникова решила не пропускать главную кинонаграду страны.